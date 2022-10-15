В Барнауле задержали подозреваемого в краже телефонов почти на 400 тыс. рублей

Жителя Новоалтайска подозревают в краже телефонов. Его задержали после заявления жительницы Барнаула, у которой незаметно вытащили сотовый за 13 тыс. рублей на автобусной остановке.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, заявительница ждала автобус вечером на остановке. Когда начала заходить в автобус, почувствовала, как ее толкнули, но не предала значения. Через некоторое время заметила пропажу — карман куртки был пуст.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу в ходе розыска задержали ранее не судимого 45-летнего жителя Новоалтайска, у которого и изъяли телефон. Предполагается, что подозреваемый причастен к совершению как минимум семи краж гаджетов в общественном транспорте и двух краж телефонов у посетителей торговых центров. Сумма причинённого ущерба оценивается в 360 тыс. рублей. Технику фигурант сбывал неизвестным.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем». Подозреваемого заключили под стражу.