15 октября
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Происшествия

В Барнауле задержали подозреваемого в краже телефонов почти на 400 тыс. рублей

Жителя Новоалтайска подозревают в краже телефонов. Его задержали после заявления жительницы Барнаула, у которой незаметно вытащили сотовый за 13 тыс. рублей на автобусной остановке.

Тюрьма. Камера. Решетка
Тюрьма. Камера. Решетка
СС0

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, заявительница ждала автобус вечером на остановке. Когда начала заходить в автобус, почувствовала, как ее толкнули, но не предала значения. Через некоторое время заметила пропажу — карман куртки был пуст.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу в ходе розыска задержали ранее не судимого 45-летнего жителя Новоалтайска, у которого и изъяли телефон. Предполагается, что подозреваемый причастен к совершению как минимум семи краж гаджетов в общественном транспорте и двух краж телефонов у посетителей торговых центров. Сумма причинённого ущерба оценивается в 360 тыс. рублей. Технику фигурант сбывал неизвестным.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем». Подозреваемого заключили под стражу.

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