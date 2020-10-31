В Барнауле задержали сельчанина по подозрению в покушении на сбыт наркотиков

Молодой человек был задержан правоохранителями днем 28 октября в лесном массиве, расположенном около одного из садоводческих товариществ на Южном тракте Центрального района после того как забрал спрятанный в тайнике пакет с наркотиками.
На съемной квартире молодого человека сотрудники полиции обнаружили приготовленные к сбыту свертки с наркотическими вечествами, веры, упаковочный материал и банковские карты. Всего изъято более 250 граммов наркотических средств синтетического происхождения.
По предварительным данным, злоумышленник в течение месяца через сеть Интернет приобретал крупные партии наркотиков, после чего фасовал их на более мелкие и осуществлял дальнейший сбыт посредством так называемых «закладок».
Возбуждено уголовное дело, задержанный заключен под стражу.