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Происшествия

В Барнауле задержали сельчанина по подозрению в покушении на сбыт наркотиков

В Барнауле задержали 20-летнего жителя Калманского района по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, — сообщает пресс-центр МВД России по Алтайскому краю.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

Молодой человек был задержан правоохранителями днем 28 октября в лесном массиве, расположенном около одного из садоводческих товариществ на Южном тракте Центрального района после того как забрал спрятанный в тайнике пакет с наркотиками.

На съемной квартире молодого человека сотрудники полиции обнаружили приготовленные к сбыту свертки с наркотическими вечествами, веры, упаковочный материал и банковские карты. Всего изъято более 250 граммов наркотических средств синтетического происхождения.

По предварительным данным, злоумышленник в течение месяца через сеть Интернет приобретал крупные партии наркотиков, после чего фасовал их на более мелкие и осуществлял дальнейший сбыт посредством так называемых «закладок».

Возбуждено уголовное дело, задержанный заключен под стражу.

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