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Происшествия

В Барнауле задержали серийного вора дорогих велосипедов

Полиция задержала барнаульца, который подозревается в неоднократных кражах велосипедов с парковок и из подъездов жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Недвижимость Барнаула. Велосипеды.
Недвижимость Барнаула. Велосипеды.
Анна Зайкова

В последнее время в Барнауле участились кражи велосипедов. Несколько преступлений объединял способ их совершения: злоумышленник взламывал замки-тросы у дорогих велосипедов, припаркованных у торговых центров или в подъездах.

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался несудимый 37-летний местный житель. Он дал признательные показания и пояснил, что похищенное сдавал в ломбарды либо продавал неизвестным по объявлению.

Всего он причастен к восьми фактам краж. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. Проверка подозреваемого на причастность к совершению аналогичного рода преступлений на территории краевой столицы продолжается, добавили в полиции.

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