В Барнауле задержали серийного вора дорогих велосипедов

В последнее время в Барнауле участились кражи велосипедов. Несколько преступлений объединял способ их совершения: злоумышленник взламывал замки-тросы у дорогих велосипедов, припаркованных у торговых центров или в подъездах.
Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался несудимый 37-летний местный житель. Он дал признательные показания и пояснил, что похищенное сдавал в ломбарды либо продавал неизвестным по объявлению.
Всего он причастен к восьми фактам краж. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. Проверка подозреваемого на причастность к совершению аналогичного рода преступлений на территории краевой столицы продолжается, добавили в полиции.