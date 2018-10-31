В Барнауле задержали серийную 25-летнюю карманницу.

В Барнауле задержали 25-летнюю девушку, подозреваемую в совершении краж в Алтайском крае и других регионах России, пишет ГУ МВД России по краю.

С сентября по октябрь барнаульцы сообщали о кражах кошельков, сумок и денег. Вскоре полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая 25-летняя уроженка Иркутской области. Девушка признала свою вину и рассказала, что совершала кражи в магазинах, автобусах и других местах скопления людей.

Злоумышленница выслеживала потерпевших в банках, почтовых отделениях, магазинах и автомобилях. Девушка обращала внимание на тех, кто снимает деньги, получает пенсию, рассчитывается за покупки.

Подозреваемая видела, куда убирают деньги и дожидалась удобного момента для того, чтобы совершить кражу, — отмечают в ведомстве.

Пока известно, что девушка совершила пять краж в Барнауле. Кроме того, подозреваемая была в розыске в Прокопьевске и Новокузнецке Кемеровской области.