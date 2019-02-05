В Барнауле задержали телефонную мошенницу, обманувшую десятки людей

В Барнауле алтайские полицейские вместе с коллегами из Ханты-Мансийского автономного округа задержали женщину, которая обманывала жителей ХМАО-Югры, пишет ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации женщина использовала мошенническую схему: «Ваша банковская карта заблокирована, в связи с попыткой несанкционированного списания средств, для разблокирования необходимо назвать данные карты и разовые пароли». Так горожанка обманула несколько десятков жителей Югры.

Подозреваемую этапировали в Ханты-Мансийск для проведения следственных действий. Во время обыска в ее доме нашли и изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и деньги.

В доме подозреваемой. ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Возбудили и расследуют 15 уголовных дел. Полицейские устанавливают возможную причастность женщины к другим аналогичным преступлениям. Всех, кто пострадал от действий злоумышленницы, просят обратиться в полицию.