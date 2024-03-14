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Происшествия

В Барнауле задержали трех сибиряков, которые распространяли наркотики

Ночью 13 марта правоохранителям удалось задержать трех новосибирцев, которые распространяли наркотики по Барнаулу, сообщает региональное ГУ МВД.

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
CC0

Правоохранители остановили автомобиль Kia Rio в котором находилось три сибиряка возрастом 22,28 и 30 лет.

В ходе проверки документов и осмотра машины, им удалось найти и изъять несколько упаковочных пакетов с неизвестным веществом, а также часть свертков с неизвестным содержимым, которое было спрятано в пустых сигаретных пачках.

Сотрудники полиции исследовали пакеты и обнаружили, что в них находится метадон, общий вес которого составил 21 грамм, а также 35 граммов героина.

Как отметили в ведомстве, в Барнаул сибиряки прибыли, чтобы сбыть эти наркотики в виде закладок.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали уроженку Хакасии, которая сбывала "синтетику".

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