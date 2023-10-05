5 октября
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Происшествия

В Барнауле задержали закладчика, который сделал 80 прикопов

Мужчина из ближнего зарубежья решил подработать и устроился в интересную "службу доставки".

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
CC0

Известно, что вещество содержит в себе очень опасный наркотик - метадон.

В сентябре 2023 года 25-летний парень устроился курьеров-закладчиком.

"Клад" он забрал в Новосибирске, а реализовать его нужно было в Алтайском крае.

Всего за пять часов парень сделал 80 закладок в нескольких районах Барнаула. Однако в Центральном районе его заметили и поймали.

На данный момент "курьера" заключили под стражу, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края оборудовал у себя дома инкубатор психоактивных веществ.

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