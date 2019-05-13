В Барнауле загорелась квартира в многоэтажке

Загорелась квартира на 2 этаже в девятиэтажном доме. На место выехали пожарные расчеты и скорая.
Как сообщили altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар ликвидирован. Его площадь составила около трех квадратных метров.
Пострадавших в ЧП нет.
Утром 13 мая на ул. 5-ый кооперативный проезд, 10а произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в группе «Инцидент Барнаул».
Загорелась квартира на 2 этаже в девятиэтажном доме. На место выехали пожарные расчеты и скорая.
Как сообщили altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар ликвидирован. Его площадь составила около трех квадратных метров.
Пострадавших в ЧП нет.
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