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Происшествия

В Барнауле загорелась квартира в многоэтажке

Утром 13 мая на ул. 5-ый кооперативный проезд, 10а произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в группе «Инцидент Барнаул».

Пожар в многоэтажке 13 мая.
Пожар в многоэтажке 13 мая.
"Инцидент Барнаул"

Загорелась квартира на 2 этаже в девятиэтажном доме. На место выехали пожарные расчеты и скорая.

Как сообщили altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар ликвидирован. Его площадь составила около трех квадратных метров.

Пострадавших в ЧП нет.

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