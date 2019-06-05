В Барнауле загорелась квартира в новостройке

5 июня в Барнауле произошел пожар в квартире 17-этажного дома по адресу пр. Энергетиков, 20, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Пострадавших в ЧП нет, сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.