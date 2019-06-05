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Происшествия

В Барнауле загорелась квартира в новостройке

5 июня в Барнауле произошел пожар в квартире 17-этажного дома по адресу пр. Энергетиков, 20, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Пострадавших в ЧП нет, сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар на ул. Энергетиков.
Пожар на ул. Энергетиков.
"Инцидент Барнаул"

Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Горели вещи на балконе.

Причина пожара еще устанавливается.

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