В Барнауле загорелось несколько квартир

Пожар случился в доме на ул. Куйбышева, 11 на балконе второго этажа. Следом огонь перекинулся на третий и четвертый этажи, сообщили свидетели.
С пожаром уже справились сотрудники МЧС, из дома эвакуировали жильцов.
Обошлось без пострадавших.
В поселке Южном 13 марта произошел пожар в многоквартирном доме. Сначала загорелся балкон одной квартиры, а потом огонь распространился на другие этажи, рассказали в группе «Инцидент Барнаул» очевидцы ЧП.
Пожар случился в доме на ул. Куйбышева, 11 на балконе второго этажа. Следом огонь перекинулся на третий и четвертый этажи, сообщили свидетели.
С пожаром уже справились сотрудники МЧС, из дома эвакуировали жильцов.
Обошлось без пострадавших.
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