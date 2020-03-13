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Происшествия

В Барнауле загорелось несколько квартир

В поселке Южном 13 марта произошел пожар в многоквартирном доме. Сначала загорелся балкон одной квартиры, а потом огонь распространился на другие этажи, рассказали в группе «Инцидент Барнаул» очевидцы ЧП.

Пожар на Южном 13 марта 2020.
Пожар на Южном 13 марта 2020.
Barnaul22

Пожар случился в доме на ул. Куйбышева, 11 на балконе второго этажа. Следом огонь перекинулся на третий и четвертый этажи, сообщили свидетели.

С пожаром уже справились сотрудники МЧС, из дома эвакуировали жильцов.

Обошлось без пострадавших.

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