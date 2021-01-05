В Барнауле загорелся автомобиль

Пожар случился возле дома № 83 по улице Власихинской. Известно, что возгорание произошло в автомобиле Renault Logan.
На место ЧП прибыли пожарные. Автомобиль удалось потушить. О пострадавших не сообщается.
Возгорание автомобиля произошло утром 5 января в Барнауле, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».
Пожар случился возле дома № 83 по улице Власихинской. Известно, что возгорание произошло в автомобиле Renault Logan.
На место ЧП прибыли пожарные. Автомобиль удалось потушить. О пострадавших не сообщается.
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