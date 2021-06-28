В Барнауле загорелся «несчастливый» и уже пылавший частный дом

Пожар произошел по адресу Прямой проезд, 1.

Как рассказали сообществу в пресс-службе ГУ МЧС по краю, пожару был присвоен первый ранг — горела баня, существовала угроза жилому дому. Площадь возгорания составила около 80 кв.м.На месте работало два звена газодымозащитников.

Пожар локализован, распространение огня прекращено. По предварительной информации пострадавших нет.

«Это дом, который за пивнухой? У него уже горела крыша, тушили пожарные, и вот опять. Он еще в тот раз не был полностью достроен», — пишут в комментариях.