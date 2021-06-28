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Происшествия

В Барнауле загорелся «несчастливый» и уже пылавший частный дом

27 июня в Барнауле произошло возгорании на территории частного жилого дома. Комментаторы сообщества «Инцидент Барнаул» называют его «несчастливым» — здание некоторое время назад уже было в огне, и вот опять.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Пожар произошел по адресу Прямой проезд, 1.

Как рассказали сообществу в пресс-службе ГУ МЧС по краю, пожару был присвоен первый ранг — горела баня, существовала угроза жилому дому. Площадь возгорания составила около 80 кв.м.На месте работало два звена газодымозащитников.

В Барнауле горел частный дом.
В Барнауле горел частный дом.
vk.com/incident22
В Барнауле горел частный дом.
В Барнауле горел частный дом.
vk.com/incident22

Пожар локализован, распространение огня прекращено. По предварительной информации пострадавших нет.

«Это дом, который за пивнухой? У него уже горела крыша, тушили пожарные, и вот опять. Он еще в тот раз не был полностью достроен», — пишут в комментариях.

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