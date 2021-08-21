В Барнауле «заминировали» торговый центр Plaza, и еще несколько зданий

Людей из помещений эвакуировали. Вывели и посетителей «Магис Спорт». У многих в кабинках бассейна остались вещи.
Сами здания оцепили сотрудники полиции. Пока они не предпринимают никаких действий — ждут кинологов с собаками.
Как стало известно altapress.ru, поступили минимум четыре звонка. По другой версии, сообщения о минировании пришли на электронную почту.
Злоумышленники сообщили о том, что здания в центре Барнаула и в районе пр. Космонавтов, заминировали. Правоохранительные органы тут же начали действовать — людей вывели, здания оцепили.
На данный момент сотрудники компаний, чьи помещения закрыла полиция, и посетители уже больше двух часов ждут на улице.
Полиция дежурит рядом. Подробности не сообщаются.
Работа в организациях парализована, и только мойщики окон продолжают свою деятельность, как ни в чем не бывало.
Ранее сообщалось, что о том бомбу заложили в туалете ТЦ «Юбилейный» на ул. Пионеров, 136.