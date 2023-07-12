В Барнауле заставили нагадившего в лифте мужчину убирать все своей футболкой

Барнаульцы заставили мужчину вытирать свои фекалии в лифте 11 июля, передает " Инцидент Барнаул ".

Сперва жильцы домов, расположенных неподалеку от проезда Северный Власихинский, заметили хулигана, онанирующего на детской площадке.

Но мужчина на этом не остановился. Он зашел в подъезд и испражнился в лифте.

Разгневанные жильцы решили проучить мужчину и заставили его вытирать пол собственной одеждой.

Мужчина нагадил в лифте. "Инцидент Барнаул"

На кадрах заметно, как нарушитель снимает возле лифта футболку, сворачивает в комок и начинает вытирать фекалии.

По словам одного очевидцев происшествия, такое периодически случается. На место вызвали полицию.

Ранее в алтайском селе полицейские посмеялись над гуляющим голышом мужчиной и проехали мимо.