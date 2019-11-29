В Барнауле затопило подземный переход на площади Октября

Вода льется с потолка, ее собирают в ведра, а образовавшуюся от мороза «шугу» собирают лопатами.
Попутно подписчики пожаловались на высокую арендную плату за торговые места и отсутствие ремонта в переходе.
Переход на площади Октября затопило, сообщают подписчики паблика Barnaul22.
Вода льется с потолка, ее собирают в ведра, а образовавшуюся от мороза «шугу» собирают лопатами.
Попутно подписчики пожаловались на высокую арендную плату за торговые места и отсутствие ремонта в переходе.
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