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Происшествия

В Барнауле затопило Змеиногорский тракт. Обновлено

В Барнауле днем 7 февраля на Змеиногорском тракте около пожарной части произошла коммунальная авария. Дорогу частично залило водой, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

Вода на Змеиногорском тракте 7 февраля.
Вода на Змеиногорском тракте 7 февраля.
Петр Кайдаш в vk.com/barneos22

В барнаульском водоканале сообщили, что произошло повреждение в колодце с пожарным гидрантом на Змеиногорском тракте, 43. О происшествии узнали в 14 часов, на месте работают специалисты.

Повреждение локализовали, выход воды прекращен. Требуется замена пожарного гидранта в колодце. Оборудование уже на месте, проводят работы. Ориентировочный срок устранения —1,5−2 часа.

На время проведения работ воду отключили в 45 частных домах, одном двухэтажном, пожарной части, заправке, лыжной базе, — отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Барнауле 7 февраля также произошло повреждение на водоводе на улице Эмилии Алексеевой. Холодной воды нет в трех многоквартирных домах, а также в детском доме-интернате.

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