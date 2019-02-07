В Барнауле затопило Змеиногорский тракт. Обновлено

В барнаульском водоканале сообщили, что произошло повреждение в колодце с пожарным гидрантом на Змеиногорском тракте, 43. О происшествии узнали в 14 часов, на месте работают специалисты.
Повреждение локализовали, выход воды прекращен. Требуется замена пожарного гидранта в колодце. Оборудование уже на месте, проводят работы. Ориентировочный срок устранения —1,5−2 часа.
На время проведения работ воду отключили в 45 частных домах, одном двухэтажном, пожарной части, заправке, лыжной базе, — отметили в пресс-службе мэрии.
Напомним, в Барнауле 7 февраля также произошло повреждение на водоводе на улице Эмилии Алексеевой. Холодной воды нет в трех многоквартирных домах, а также в детском доме-интернате.