2 ноября
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Происшествия

В Барнауле завершили уголовное расследование в отношении владельца веревочного парка

В Барнауле закончили расследование в отношении 48-летнего владельца веревочного парка, сообщают в региональном СКР.

Веревочный парк
Веревочный парк
CCO

По информации следствия, летом 2022 года обвиняемый устроил директором, инструктором и стажером сотрудников без специального образования по альпинизму.

В ведомстве уточняют, что они также не знали правил по эксплуатации веревочного парка.

Кроме того, отмечают в СКР, предприниматель не провел проверку конструкций после зимнего и весеннего хранения на свежем воздухе.

На полимерной оплетке страховочного троса произошли микроразрывы. Это привело к попаданию влаги и коррозии.

В результате, 10 июля 13-летний мальчик сорвался с веревочной трассы. Страховочный трос оборвался, и ребенок упал с высоты не менее пяти метров. Он получил переломы.

Подозреваемый признал вину и помогал семье потерпевшего. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Скоро суд вынесет решение.

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