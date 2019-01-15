В Барнауле женщина отсудила почти 13 тысяч рублей за затопленную квартиру

ЧП произошло в июле 2018 года. Согласно акту управляющей компании, обслуживающей жилой дом, причиной затопления квартиры пенсионерки стали неправомерные действия соседей. Они установили и использовали душевую кабину с нарушением установленных требований. Также соседи не исполняли обязанностей по надлежащему содержанию санитарно-технического оборудования.
Для восстановления квартиры потребовалось почти 13 тысяч рублей. Эти деньги и должны будут выплатить виновники происшествия.
В ведомстве отмечают, что в 2011 году с этих же горожан уже взыскивали деньги за затопление чужой квартиры.