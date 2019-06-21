В Барнауле женщина решилась на кражу ради шаурмы

Жительницу Барнаула осудили за кражу денег с банковской карты знакомого. Женщина решилась на преступление ради шаурмы.

Как рассказала altapress.ru заместитель прокурора Железнодорожного района Светлана Гарбузова, злоумышленница воспользовалась телефоном знакомого, в котором обнаружила подключение к услуге «Мобильный банк». Она зашла в приложение «Сбербанк Онлайн» и перевела деньги потерпевшего на карту своего знакомого — 800 рублей.

Затем женщина доехала с приятелем на такси до «Грильницы», где купила три шаурмы. Таким образом они потратили похищенные деньги.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно. Также в течение 1,5 лет после отбывания наказания она будет на испытательном сроке.