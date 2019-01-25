В Барнауле женщина ударила сожителя ножом и дождалась его смерти

СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Барнаула. Женщина ранила сожителя и не стала вызывать ему врача, потому что уже была судима за причинение ему травм. В итоге мужчина умер.

По данным следствия, в ноябре 2018 года обвиняемая выпивала с сожителем в компании знакомых в своей квартире. Мужчина забрал у женщины деньги, на которые она хотела купить еще алкоголя. За это она ударила его ножом в ногу. Рана оказалась серьезной, и гости попросили обвиняемую вызвать «скорую помощь», но женщина этого не сделала по причине того, что уже имеет условный срок. Потерпевший скончался от потери крови на следующий день.

В ходе следствия выяснилось, что сожители вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртным. Их лишили прав на троих маленьких детей.

Обвиняемая свою вину признала частично и убеждала следователя, что не желала смерти потерпевшему. Однако свидетели и родственники утверждают, что женщина неоднократно избивала сожителя, а судимость получила за причинение ему вреда здоровью.

В итоге горожанку обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, которое стало причиной его смерти. Дело с обвинительным заключением направили в суд.