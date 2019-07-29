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Происшествия

В Барнауле женщина украла деньги из квартиры, отвлекая хозяина молитвой

В апреле 29-летняя женщина вместе с сестрой и племянницей искали жилье на ул. Юрина и пришли посмотреть один из вариантов. Хозяева квартиры после визита незнакомок лишились денег, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Деньги.
Деньги.
pixabay.com

Хозяин жилья рассказал, что к нему пришли женщина с девочкой и попросили воды для ребенка. Он запустил их. Будучи на кухне женщина сказала, что на нем порча и стала читать молитву. После ухода незнакомок хозяева обнаружили пропажу денег.

Полицейские изучили записи с камер наружного наблюдения, где было видно номер автомобиля такси. Так удалось вычислить подозреваемую.

Позже выяснилось, что ранее она сидела в тюрьме за сбыт наркотиков, а так же кражу имущества.

Суд, с учетом наличия на иждивении осужденной четырех детей, в том числе новорожденного, назначил женщине 2 года 6 месяцев лишения свободы условно. Деньги она вернула, добавили в ведомстве.

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