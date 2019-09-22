В Барнауле женщина выпала с 12 этажа

По словам очевидца, женщина упала предположительно с высоты 12 этажа.
Женщина выпала из окна в Барнауле.
«Инцидент Барнаул»
Полиция на месте выясняет подробности трагедии.
22 сентября на ул. Власихинская 152а в Барнауле выпала женщина, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Травмы оказались смертельными.
По словам очевидца, женщина упала предположительно с высоты 12 этажа.
Полиция на месте выясняет подробности трагедии.
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