В Барнауле женщина ночью застряла в закрытом ТЦ

После закрытия в торговом центре «Простор» в Барнауле проходящий мимо мужчина услышал женщину, зовущую на помощь. Контактные номера магазина не отвечали, но вызволить узницу все же удалось.

Прохожий рассказал о казусе журналистам «ТОЛКа». На вид женщине 30−40 лет. Она была сильно напугана и постоянно держалась за сердце, утверждает мужчина. Горожанка стояла у одного из закрытых входов внутри здания.

После того, как историю опубликовали в группе Barnal22, в комментариях ситуацию объяснил один из сотрудников ТЦ. По его словам, охрана действительно «прогуляла». На помощь пришел работник отдела интернет-магазина, у которого есть отдельный вход.