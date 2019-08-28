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Происшествия

В Барнауле женщина ночью застряла в закрытом ТЦ

После закрытия в торговом центре «Простор» в Барнауле проходящий мимо мужчина услышал женщину, зовущую на помощь. Контактные номера магазина не отвечали, но вызволить узницу все же удалось.

Страх, тревога
Страх, тревога
СС0

Прохожий рассказал о казусе журналистам «ТОЛКа». На вид женщине 30−40 лет. Она была сильно напугана и постоянно держалась за сердце, утверждает мужчина. Горожанка стояла у одного из закрытых входов внутри здания.

После того, как историю опубликовали в группе Barnal22, в комментариях ситуацию объяснил один из сотрудников ТЦ. По его словам, охрана действительно «прогуляла». На помощь пришел работник отдела интернет-магазина, у которого есть отдельный вход.

«От нее очень ощутимо пахло алкоголем, похоже, спала где-то, на вопрос „как так получилось“ не ответила. Благодарить надо ребят, которые подошли как раз к отдельному нашему входу и сказали, что в ТЦ женщина закрыта. потому что мы ее не слышали, до утра бы просидела», — написал он.

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