В Барнауле женщина ночью застряла в закрытом ТЦ

Прохожий рассказал о казусе журналистам «ТОЛКа». На вид женщине 30−40 лет. Она была сильно напугана и постоянно держалась за сердце, утверждает мужчина. Горожанка стояла у одного из закрытых входов внутри здания.
После того, как историю опубликовали в группе Barnal22, в комментариях ситуацию объяснил один из сотрудников ТЦ. По его словам, охрана действительно «прогуляла». На помощь пришел работник отдела интернет-магазина, у которого есть отдельный вход.
«От нее очень ощутимо пахло алкоголем, похоже, спала где-то, на вопрос „как так получилось“ не ответила. Благодарить надо ребят, которые подошли как раз к отдельному нашему входу и сказали, что в ТЦ женщина закрыта. потому что мы ее не слышали, до утра бы просидела», — написал он.