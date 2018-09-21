Барнаулец пытался отрезать голову соседке

В Барнауле в ночь с 19 на 20 сентября женщине пытались отрезать голову, сообщает краевой канал «Катунь-24». Как уточнили altapress.ru источники в правоохранительных органах, по предварительным данным, погибшая получила серьезные ножевые раны в шею.

ЧП произошло в барнаульском поселке Южный. По сведениям источника, подозреваемый в убийстве и его жена выпивали у себя в квартире в компании соседки. Жена подозреваемого отлучилась из дома за новой порцией спиртного, а когда вернулась, увидела окровавленное тело мертвой соседки. Муж находился тут же в комнате.

По словам источника altapress.ru, подозреваемого задержали на месте преступления, он находится под стражей. По предварительным данным, мужчина по каким-то причинам решил отрезать голову погибшей, но не успел этого сделать до возвращения супруги.

В СУ СКР по Алтайскому края сообщили, что готовят официальное сообщение по этому поводу.