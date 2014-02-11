В Барнауле женщину с малышом чуть не убила снежная лавина

Инцидент случился 9 февраля у дома на ул. Германа Титова, 10. Женщина с мужем и ребенком возвращалась домой, взяла сына на руки и подошла к подъезду. В это время с крыши свалилась глыба снега.
Женщина получила сотрясение мозга и многочисленные гематомы. Ребенок отделался только царапиной на лице, но стал плохо спать и есть. Невролог прописал мальчику лекарства для улучшения эмоционального состояния. Отцу пришлось уйти на больничный.
Свидетелем ЧП также стал таксист, который подвозил семью до дома. Он утверждает, что снег упал именно с крыши, а не с балкона.
В управляющей компании «Фактория» заявили, что крыша была очищена.
«Чего еще вы хотите? Можете писать все, что угодно», — резко ответили журналистам в УК.
Если обслуживающая организация откажется возмещать семье ущерб в добровольном порядке, пострадавшие намерены обратиться в прокуратуру и дойти до суда.