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Происшествия

В Барнауле женщину с малышом чуть не убила снежная лавина

Жительница Барнаула с 1,5-годовалым ребенком пострадала под снежной лавиной, которая сошла с крыши пятиэтажки. В УК резко ответили, что крыша была чистой, а снег сошел с соседского балкона, пишет «Комсомольская правда» — Барнаул".

Очистка крыш от снега.
Очистка крыш от снега.
barnaul.org

Инцидент случился 9 февраля у дома на ул. Германа Титова, 10. Женщина с мужем и ребенком возвращалась домой, взяла сына на руки и подошла к подъезду. В это время с крыши свалилась глыба снега.

Женщина получила сотрясение мозга и многочисленные гематомы. Ребенок отделался только царапиной на лице, но стал плохо спать и есть. Невролог прописал мальчику лекарства для улучшения эмоционального состояния. Отцу пришлось уйти на больничный.

Свидетелем ЧП также стал таксист, который подвозил семью до дома. Он утверждает, что снег упал именно с крыши, а не с балкона.

В управляющей компании «Фактория» заявили, что крыша была очищена.

«Чего еще вы хотите? Можете писать все, что угодно», — резко ответили журналистам в УК.

Если обслуживающая организация откажется возмещать семье ущерб в добровольном порядке, пострадавшие намерены обратиться в прокуратуру и дойти до суда.

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