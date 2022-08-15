В Барнауле жестко столкнулись две машины и создали пробку на Старом мосту

Утром 15 августа два автомобиля столкнулись в Барнауле в районе ВРЗ, недалеко от Старого моста.

В Барнауле около 8 утра случилась авария рядом с ул. Парфенова, 3. Очевидцы сообщили, что на месте аварии работает служба МЧС.

На фотографиях видно, как у одной машины «всмятку» разбит капот, а вторая смяла багажник и повредила боковую дверь.

О пострадавших не сообщается.

Отметим, что авария создала серьезную пробку от въезда на Старый мост со стороны Новоалтайска, затем появился затор на ул. Парфенова. Водители, пытаясь объехать пробку через ул. Бульвар, 9 января, столпились там.

Ранее в Барнауле иномарка поскользнулась на луже, развернулась и врезалась в другую машину.