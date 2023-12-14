В Барнауле злоумышленник ударил парней ножом и выхватил у них ключи

В столице Алтайского края мужчину осудили за и нанесение ножевых ранений двум лицам.

Как сообщает "Аргументы и Факты", летом 2022 года нетрезвый мужчина стоял у барнаульского дома. Он заметил, что парни не отдают девушке ключи и решил заступиться.

В ходе "героического поступка" мужчина в ответ на просьбу парней вернуть ключи, ударил их ножом. Но он не учел, что конфликта между молодыми людьми и девушкой не было. Одному из барнаульцев был причинен легкий вред здоровью, второму тяжелый.

Его признали виновным по п. "з" ч.2 ст.111 УК РФ и приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года.

Обвиняемый признался, что нанес ножевое ранение парню, который проживал в его же доме.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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