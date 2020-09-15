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Происшествия

В Барнауле знакомый родителей совращал их 11-летнего сына

38-летний барнаулец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух мальчиков 11 и 8 лет. Один из них был сыном знакомых. В ходе следствия по этому трагическому делу выяснилось: у мужчины есть признаки педофилии.

Уголовное дело. Заключение под стражу.
Уголовное дело. Заключение под стражу.
Pixabay.com

По данным следствия, с апреля по май 2020 года мужчина приглашал к себе домой 11-летнего сына своих знакомых и совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Хуже того, через месяц мужчина совершил аналогичное преступление в отношении 8-летнего мальчика.

Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело.

Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

На следствии мужчина полностью признал вину.

По заключению комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы у него обнаружены признаки сексуального предпочтения в виде педофилии.

Дело направлено в суд, рассказала Елена Коновалова, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.

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