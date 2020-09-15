В Барнауле знакомый родителей совращал их 11-летнего сына

По данным следствия, с апреля по май 2020 года мужчина приглашал к себе домой 11-летнего сына своих знакомых и совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера.
Хуже того, через месяц мужчина совершил аналогичное преступление в отношении 8-летнего мальчика.
Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело.
Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
На следствии мужчина полностью признал вину.
По заключению комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы у него обнаружены признаки сексуального предпочтения в виде педофилии.
Дело направлено в суд, рассказала Елена Коновалова, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.