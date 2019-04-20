В барнаульских гаражах прямо посреди дня умер предпенсионер

19 апреля в Барнауле около здания по улице Калинина, 21, где располагаются гаражи, был обнаружен труп мужчины.

Как сообщается в группе Вконтакте «Инцидент-Барнаул», на вид ему было около 60 лет. Личность погибшего установлена.

Предположительно он умер от остановки сердца.