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Происшествия

В барнаульских гаражах прямо посреди дня умер предпенсионер

19 апреля в Барнауле около здания по улице Калинина, 21, где располагаются гаражи, был обнаружен труп мужчины.

Гаражи.
Гаражи.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как сообщается в группе Вконтакте «Инцидент-Барнаул», на вид ему было около 60 лет. Личность погибшего установлена.

Предположительно он умер от остановки сердца.

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