В барнаульских гаражах прямо посреди дня умер предпенсионер

Как сообщается в группе Вконтакте «Инцидент-Барнаул», на вид ему было около 60 лет. Личность погибшего установлена.
Предположительно он умер от остановки сердца.
19 апреля в Барнауле около здания по улице Калинина, 21, где располагаются гаражи, был обнаружен труп мужчины.
Как сообщается в группе Вконтакте «Инцидент-Барнаул», на вид ему было около 60 лет. Личность погибшего установлена.
Предположительно он умер от остановки сердца.
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