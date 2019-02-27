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Происшествия

В барнаульских ТРЦ мошенники оформляли кредиты на доверчивых горожан

Полицейские задержали 24-летнего и 44-летнего барнаульцев, подозреваемых в мошенничестве, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Документы. Бумаги.
Документы. Бумаги.
СС0

По предварительной информации, барнаульцы в различных торговых центрах находили людей и оформляли на их имя кредитные договоры на покупку товаров.

В организации предоставляли ложные сведения о работе, уровне дохода, номерах телефонов, которые необходимы для оформления кредита. Товар подозреваемые забирали себе, а людям, на которых все оформлялось, обещали деньги после продажи товара. Пока известно о 9 фактах мошенничества.

Во время обыска у подозреваемых изъяли 8 мобильных телефонов, около 20 сим-карт, банковские карты и кредитные договора. Полицейские возбудили уголовное дело.

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