20 марта
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Происшествия

В барнаульских учебных заведениях массово эвакуируют студентов (обновлено)

Очевидец днем 20 марта сообщил, что студентов АлтГТУ и алтайского краевого колледжа культуры и искусств выводят на улицу, передает «Инцидент Барнаул» и источник altapress.ru.

Студентов АлтГУ эвакуировали.
Студентов АлтГУ эвакуировали.
"Инцидент Барнаул"

Обновлено в 12:54

Amic.ru сообщил об эвакуации в Академии гостеприимства и принадлежащих ей общежитий.

Предположительно, на электронную почту пришло сообщение о минировании.

Также другой очевидец утром рассказывал, что эвакуация проходила в юридическом институте МИД — тоже якобы из-за сообщения о взрывном устройстве.

Барнаул оказался не единственным очагом подобных инцидентов. В Уральских государственных аграрном и лесотехническом университетах отменили пары из-за угрозы взрывов.

Ранее учащихся и сотрудников кадетского корпуса в Барнауле также эвакуировали из-за подозрительных сообщений.

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