В барнаульских учебных заведениях массово эвакуируют студентов (обновлено)

Обновлено в 12:54
Amic.ru сообщил об эвакуации в Академии гостеприимства и принадлежащих ей общежитий.
Предположительно, на электронную почту пришло сообщение о минировании.
Также другой очевидец утром рассказывал, что эвакуация проходила в юридическом институте МИД — тоже якобы из-за сообщения о взрывном устройстве.
Барнаул оказался не единственным очагом подобных инцидентов. В Уральских государственных аграрном и лесотехническом университетах отменили пары из-за угрозы взрывов.
Ранее учащихся и сотрудников кадетского корпуса в Барнауле также эвакуировали из-за подозрительных сообщений.