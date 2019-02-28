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Происшествия

В барнаульском аэропорту выявили неполадки у шести трапов

В барнаульском аэропорту нашли серьезные нарушения. Об этом рассказал Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко 28 февраля во время пресс-конференции.

Трапы.
Трапы.
Анна Зайкова

«Эксплуатация четырех трапов прекращена, двух — приостановлена», — сказал прокурор.

Меры вызваны выявленными нарушениями в эксплуатации трапов, сообщает «Интерфакс».

Срок эксплуатации трапа, с которого в феврале упали люди, истек, необходимое обслуживание в установленные сроки не проводилось, отметил Костенко.

Всего в барнаульском аэропорту 11 трапов. Как стало известно altapress.ru, авиапредприятие в скором времени планирует купить трапы французского производства.

Напомним, 12 февраля при посадке пассажиров рейса N652 Барнаул — Москва на борт А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошло обрушение верхней площадки автотрапа. При падении шесть человек получили повреждения. Прокуратура сообщала о госпитализации четырех из шести пострадавших.

По информации Минтранса, трап проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года. Тогда замечаний не выявили.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, пишет Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

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