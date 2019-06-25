В барнаульском депо тепловоз въехал в стену

22 июня в локомотивном депо ТЧ-7 произошло ЧП — тепловоз въехал в стену, пишут в группе «Инцидент Барнаул». Очевидец сообщает, что это произошло случайно.

По данным автора поста, машинист в тепловозе был один и не убедился, что локомотивы сцеплены. При движении они покатились в стену.

«Все это случилось из-за того, что на машинистов навешивают дополнительную работу, не связанную с движением. Получилось так, что помощника отправили относить документацию и машинист остался один, а работу надо было выполнять. Вместо помощника был задействован некомпетентный человек», — пишет барнаулец.

Altapress.ru попросил алтайский филиал Западно-Сибирской железной дороги прокомментировать инцидент. Информацию обещали предоставить позднее.