В барнаульском дворе мужчина избил лежащую пожилую женщину (обновлено)

Днем 15 марта в одном из барнаульских дворов произошла потасовка между семейной парой и пенсионеркой, пишет « Инцидент Барнаул ». В драке мужчина нанес несколько ударов прямо в лицо пожилой женщине.

Как уточнили altapress.ru в полиции, инцидент произошел во дворе дома по адресу ул. Интернациональная, 225.

На видео видно, что конфликт разгорелся внезапно. Сначала мужчина отвел ребенка от пожилой женщины, возле которой крутились псы. Потом женщина дала пощечину пенсионерке, на что та вцепилась в нее.

Дерущиеся завалились на снег. На помощь супруге подбежал муж, он нанес лежащей бабушке несколько ударов кулаком в лицо.

Потасовку прервали крики прохожих с призывом прекратить избиение.

Как сообщила подписчица сообщества, причиной избиения могло стать то, что пенсионерка гуляла с собаками во дворе или подкармливала их.

В полиции сообщили, что в данный момент инцидент зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.