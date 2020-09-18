В барнаульском коттеджном поселке нашли два человеческих черепа

В коттеджном поселке Солнечная Поляна обнаружили два человеческих черепа, завернутых в клетчатую рубашку, сообщает «КП — Барнаул».

Останки обнаружила 48-летняя женщина и ее сын, когда перекапывали землю мотоблоком. На лезвие начала наматываться тряпка, а за ней — череп.

«Полиции столько было — жуть! У нас тихий поселок. Сроду ничего не происходило, а тут такое. Я потом два дня не спала», — говорит одна из жительниц поселка.

Черепа отправили на экспертизу. Не исключено, что их использовали в качестве пособия по строению человека в учебном заведении.

Одно из подтверждений этой версии — следы трепанации на одном из черепов, рассказали в СК.

В 2019 году в Смоленском районе при строительстве продуктового магазина на месте старой церкви нашли человеческие останки.