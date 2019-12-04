В барнаульском подъезде обнаружили раздетого ребенка

В подъезде дома на ул. Эмилии Алексеевой жильцы заметили маленького ребенка почти без одежды, пишут в группе «Инцидент Барнаул». Соседи не прошли мимо и выяснили, почему ребенок боится идти домой.

Когда одна из жительниц дома обратилась к мальчику, он хотел убежать, на вопросы не отвечал, говорит женщина. Она заметила на теле ребенка синяки и царапины, гематомы от ремня на спине.

Соседи завели его к себе и угостили конфетами.

«Мальчик ел конфеты так, как будто никогда не видел их, выпил 2 стакана воды и съел булочку с мясом. После мы надели на него футболочку с носками. Вызвали полицию», — описывает происходящее женщина.





Со слов ребенка, мать бьет его и младшего брата, «Сказал что утром они кушали 2 печеньки. Дома у них ползают тараканы и пауки, которых они бояться. Папа у него работает с утра до вечера», — передает горожанка слова мальчика.

После чего соседи поднялись в квартиру, где живет семья. На вопрос, почему ребенок голым бегает по подъезду, мать сказала, что он «утром сам выбегает».

Инспектор по делам несовершеннолетних спросила, зачем ей дети, когда она не можете их содержать. На это женщина ответила, что если детей заберут, ей нет до этого дела.

Инспектор обещала, что семью поставят на учет. В полиции проводят проверку обстоятельств инцидента.