В барнаульском поселке две иномарки и маршрутка не поделили перекресток

На перекрестке в районе ул. Рождественской черная Skoda Octavia выезжала на главную дорогу, KIA экстренно затормозив, получила удар сзади от автобуса.
Водитель маршрутки уходил от столкновения, но все-таки задел иномарку и сам чуть не въехал в столб, рассказывают свидетели.
Как сообщили в городской ГИБДД, водитель-женщина 1961 года рождения за рулем Skoda столкнулась с KIA Rio под управлением водителя-девушки 1998 года рождения и автобусом Hyundai County маршрута № 120 под управлением водителя-мужчины 1974 года рождения.
Два человека получили травмы: водитель KIA и пассажир автобуса — женщина, 1947 года рождения. Госпитализация им не потребовалась.
Сотрудники полиции проводят проверку.