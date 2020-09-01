В барнаульском поселке две иномарки и маршрутка не поделили перекресток

1 сентября в микрорайоне Октябрьский в барнаульской Власихе на перекрестке произошло жесткое ДТП, рассказали очевидцы аварии в группе Barnaul22. Два человека пострадали.

ДТП во Власихе 1 сентября 2020 года.

На перекрестке в районе ул. Рождественской черная Skoda Octavia выезжала на главную дорогу, KIA экстренно затормозив, получила удар сзади от автобуса.

Водитель маршрутки уходил от столкновения, но все-таки задел иномарку и сам чуть не въехал в столб, рассказывают свидетели.

Как сообщили в городской ГИБДД, водитель-женщина 1961 года рождения за рулем Skoda столкнулась с KIA Rio под управлением водителя-девушки 1998 года рождения и автобусом Hyundai County маршрута № 120 под управлением водителя-мужчины 1974 года рождения.

Два человека получили травмы: водитель KIA и пассажир автобуса — женщина, 1947 года рождения. Госпитализация им не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку.