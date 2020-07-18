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Происшествия

В барнаульском поселке Восточный крупный пожар охватил жилые дома (обновлено)

Днем 18 июля в частном секторе барнаульского поселка Восточный вспыхнул сильный пожар. По последним данным, огнем охвачено несколько жилых дома.

На поселке Восточный горят жилые дома.
На поселке Восточный горят жилые дома.
https://vk.com/incident22

Пожар начался на улице 2-ой Степной. Как рассказывают местные жители, хозяева одного из домов затопили баню и не уследили за ней. Возгорание быстро охватило строение, а затем перекинулось и на соседний дом.

Сильный ветер только способствовал распространению огня.

«Жилые дома здесь находятся очень близко друг к другу, порой их отделяет один забор. Тот дом, что вспыхнул первым, уже третий раз горит. И каждый раз его восстанавливали», — сообщил altapress.ru житель поселка Восточный.

Сообществу «Инцидент Барнаул» в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю сообщили, горят два жилых дома. Очевидцы трагедии, находящиеся на месте говорят о более страшных последствиях и как минимум четырех домах, которые уже серьезно пострадали.

На месте ЧП находятся сотрудники скорой помощи. О пострадавших ничего не известно.

Пожар настолько сильный, что столб дыма видно из разных районов города. Жители прилегающих к Восточному районов говорят о сильном запахе гари, из-за которого трудно дышать.

Обновлено (17.00)

Как стало известно altapress.ru, в одном из сгоревших домов проживала многодетная семья, воспитывающая семь детей. Их мать при пожаре сильно наглоталась дыма. Ее увезли на скорой помощи в больницу.

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