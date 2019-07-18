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Происшествия

В барнаульском садоводстве сторож всадил нож в шею сменщику

59-летний сторож одного из садоводств Барнаула подозревается в покушении на убийство своего сменщика, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Во время пьянки он ударил мужчину ножом в шею.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

Днем 16 июля мужчины пили в сторожке и поссорились на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый нанес оппоненту резаную рану ножом в область шеи.

Довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как сменщик стал активно сопротивляться и смог вовремя обратиться за медицинской помощью.

Мужчину задержали. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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