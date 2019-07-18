В барнаульском садоводстве сторож всадил нож в шею сменщику

Днем 16 июля мужчины пили в сторожке и поссорились на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый нанес оппоненту резаную рану ножом в область шеи.
Довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как сменщик стал активно сопротивляться и смог вовремя обратиться за медицинской помощью.
Мужчину задержали. Выясняются обстоятельства произошедшего.
В ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.