В барнаульской двухэтажке рухнул потолок и едва не убил жильцов

В многоквартирном доме на Змеиногорском тракте, 110/10 в Барнауле в одной из квартир рухнул потолок и чудом не задел людей. Прокуратура начала проверку управляющей компании и всех ответственных за состояние дома, сообщили в ведомстве.

Полуразрушенный дом не признают аварийным и не расселяют. Чиновники четыре года ограничиваются временными мерами, узнал «Толк».

После происшествия сразу стали экстренно решать судьбу дома, рассказывают жильцы.

«Их здесь человек десять собралось. И друг на друга пальцем тыкали — администрация и ЖЭУ. Не понимают, что чуть не убили человека», — говорит хозяин квартиры.

В доме идет ремонт крыши, но жильцы уверены, что это не спасет здание, в котором рушится все.

19 ноября прокуратура начала проверку после сообщения СМИ.

Ведомство даст оценку изложенным в публикации фактам, в том числе действиям (бездействию) управляющей компании «ЕТРО» и подрядной организации, которая ведет капитальный ремонт.

Также проверят и своевременность действий администрации Барнаула по включения дома в программу капремонта.

Ранее стало известно, что Алтайский край вошел в перечень регионов, которые выполнили целевой показатель по расселению аварийного жилья в 2020 году.