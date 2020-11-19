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Происшествия

В барнаульской двухэтажке рухнул потолок и едва не убил жильцов

В многоквартирном доме на Змеиногорском тракте, 110/10 в Барнауле в одной из квартир рухнул потолок и чудом не задел людей. Прокуратура начала проверку управляющей компании и всех ответственных за состояние дома, сообщили в ведомстве.

Рухнувший потолок в барнаульской квартире.
Рухнувший потолок в барнаульской квартире.
Скриншот сюжета телеканала "Толк" / tolknews.ru

Полуразрушенный дом не признают аварийным и не расселяют. Чиновники четыре года ограничиваются временными мерами, узнал «Толк».

После происшествия сразу стали экстренно решать судьбу дома, рассказывают жильцы.

«Их здесь человек десять собралось. И друг на друга пальцем тыкали — администрация и ЖЭУ. Не понимают, что чуть не убили человека», — говорит хозяин квартиры.

В доме идет ремонт крыши, но жильцы уверены, что это не спасет здание, в котором рушится все.

19 ноября прокуратура начала проверку после сообщения СМИ.

Ведомство даст оценку изложенным в публикации фактам, в том числе действиям (бездействию) управляющей компании «ЕТРО» и подрядной организации, которая ведет капитальный ремонт.

Также проверят и своевременность действий администрации Барнаула по включения дома в программу капремонта.

Ранее стало известно, что Алтайский край вошел в перечень регионов, которые выполнили целевой показатель по расселению аварийного жилья в 2020 году.

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