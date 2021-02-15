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Происшествия

В барнаульской квартире рухнул потолок

Утром 14 февраля в квартире дома на Восточном в Барнауле из-за аварии рухнул потолок, сообщили в Telegram-канале «В курсе 22».

В барнаульской квартире обрушился потолок.
В барнаульской квартире обрушился потолок.
https://t.me/vkurse22

Хозяйка квартиры рассказала, что на верхнем этаже прорвало трубу отопления и потолок рухнул в комнате, где спал ребенок. Чудом никто не пострадал.

На кадрах видно, что крупные куски потолка усыпали большую площадь. Комнату также затопило водой.

По словам женщины, после аварии к ней пришли представители управляющей компании, но один из них был «под глубоким градусом».

6 февраля в пятиэтажном доме № 19 по улице Тимуровская обрушилась кровля над квартирами первого подъезда. В результате происшествия повредилась система отопления. Вода затопила квартиры с пятого до третьего этажа.

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