В барнаульской квартире рухнул потолок

Хозяйка квартиры рассказала, что на верхнем этаже прорвало трубу отопления и потолок рухнул в комнате, где спал ребенок. Чудом никто не пострадал.
На кадрах видно, что крупные куски потолка усыпали большую площадь. Комнату также затопило водой.
По словам женщины, после аварии к ней пришли представители управляющей компании, но один из них был «под глубоким градусом».
6 февраля в пятиэтажном доме № 19 по улице Тимуровская обрушилась кровля над квартирами первого подъезда. В результате происшествия повредилась система отопления. Вода затопила квартиры с пятого до третьего этажа.