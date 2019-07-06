В барнаульской многоэтажке выгорела квартира

Пожар произошел на ул. Северо-Западной, 56 в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже «малосемейки». МЧС по Алтайскому краю сообщает, что информация о возгорании в квартире поступила в службу спасения в 12:21. В считанные минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 3. На момент их прибытия из окна квартиры вырывались языки пламени, шел густой черный дым, задымление было и в подъезде.

Эвакуированы по лестничным маршам 30 человек, спасено 2 человека при помощи автоколенчатого подъемника, из них один ребенок. Около 20 минут потребовалось пожарно-спасательным подразделениям для полной ликвидации возгорания.

В результате случившегося огнем повреждены домашние вещи, стены, пол и потолок в квартире. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Пожар тушили 10 единиц пожарной техники, 31 человек. Наиболее вероятная причина случившегося — нарушение правил монтажа электрооборудования.