В барнаульской многоэтажке выгорела квартира

По словам очевидцев, подошедшие к месту происшествия люди участника сами отогнули решетку на окнах и освободили детей и женщину из огня.

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание произошло на первом этаже жилого дома. Дым стремительно распространялся на расположенные выше этажи, спасатели приступили к эвакуации людей из опасной зоны.

Из квартир над очагом пожара были спасены 25 человек из них 10 детей. Пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м, от огня пострадали потолок, стены, домашние вещи и мебель.

До прибытия пожарных подразделений из горящей квартиры очевидцами через окно спасены два ребенка (4 и 5 лет) и женщина. Случаев гибели и травмирования людей нет. Причины произошедшего уточняются.