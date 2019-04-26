В барнаульской сауне обнаружили труп мужчины

По информации очевидцев, мужчина утонул в бассейне.
В СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru подтвердили факт гибели мужчины. Следователи проводят проверку и выясняются обстоятельства произошедшего.
В одной из саун Барнаула 25 апреля обнаружили тело мужчины, пишут в группе «Инцидент Барнаул».
По информации очевидцев, мужчина утонул в бассейне.
В СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru подтвердили факт гибели мужчины. Следователи проводят проверку и выясняются обстоятельства произошедшего.
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