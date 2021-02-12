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Происшествия

В барнаульской высотке загорелась квартира

12 февраля в Барнауле в 15-этажке на ул. Попова, 93 произошел пожар. Густой дым валит из окна. На месте работают пожарные.

Пожар на ул. Попова в Барнауле.
Пожар на ул. Попова в Барнауле.
Barnaul22

Сотрудники МЧС с помощью вышки спасают находящихся в квартире 12 этажа людей.

На месте также скорая помощь. Известно, что под окнами дома нашли тело женщины.

В огне никто не пострадал.

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