В барнаульской высотке загорелась квартира

Сотрудники МЧС с помощью вышки спасают находящихся в квартире 12 этажа людей.
На месте также скорая помощь. Известно, что под окнами дома нашли тело женщины.
В огне никто не пострадал.
12 февраля в Барнауле в 15-этажке на ул. Попова, 93 произошел пожар. Густой дым валит из окна. На месте работают пожарные.
Сотрудники МЧС с помощью вышки спасают находящихся в квартире 12 этажа людей.
На месте также скорая помощь. Известно, что под окнами дома нашли тело женщины.
В огне никто не пострадал.
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