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Происшествия

В бассейне фитнес-клуба утонул заслуженный спасатель России

Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников утонул в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре, сообщает РИА Новости.

Очки, бассейн.
Очки, бассейн.
СС0

ЧП произошло 21 января. Мужчине было 59 лет.

Следователи организовали проверку по факту смерти спасателя, пишет bfm.ru.

Выясняются все обстоятельства трагедии.

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