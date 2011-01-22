В бассейне фитнес-клуба утонул заслуженный спасатель России

ЧП произошло 21 января. Мужчине было 59 лет.
Следователи организовали проверку по факту смерти спасателя, пишет bfm.ru.
Выясняются все обстоятельства трагедии.
Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников утонул в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре, сообщает РИА Новости.
ЧП произошло 21 января. Мужчине было 59 лет.
Следователи организовали проверку по факту смерти спасателя, пишет bfm.ru.
Выясняются все обстоятельства трагедии.
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