В Белокурихе бесследно исчез 35-летний мужчина

Приметы
- возраст 35 лет,
- рост 185 см,
- среднего телосложения,
- плечи горизонтальные,
- лицо овальное,
- тип лица европейский.
Был одет
- зимняя красная куртка,
- черные джинсы,
- черные ботинки-кроссовки,
- без головного убора.
При себе мог иметь сотовый телефон Samsung и карту «Альфа банка».
Пропал Сергей Зюбин.
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Следственные органы просят всех владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого либо обстоятельствах его исчезновения сообщить по телефону (8−385−77) 20−4-84 или 02.