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Происшествия

В Белокурихе бесследно исчез 35-летний мужчина

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» после исчезновения 35-летнего Сергея Зюбина. Мужчина 7 февраля около 4 часов ночи ушел из дома своих знакомых в Белокурихе и пропал.

Белокуриха.
Белокуриха.
belokuriha-gorod.ru

Приметы

  • возраст 35 лет,
  • рост 185 см,
  • среднего телосложения,
  • плечи горизонтальные,
  • лицо овальное,
  • тип лица европейский.

Был одет

  • зимняя красная куртка,
  • черные джинсы,
  • черные ботинки-кроссовки,
  • без головного убора.

При себе мог иметь сотовый телефон Samsung и карту «Альфа банка».

Пропал Сергей Зюбин.
Пропал Сергей Зюбин.
altai-krai.sledcom.ru

Следственные органы просят всех владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого либо обстоятельствах его исчезновения сообщить по телефону (8−385−77) 20−4-84 или 02.

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