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Происшествия

В Белокурихе пропал охранник горнолыжки, возбуждено уголовное дело

В середине мая в Белокурихе пропал 56-летний охранник горнолыжного курорта. До сих пор его не нашли. Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

Следственный комитет, поисковая операция.
Следственный комитет, поисковая операция.
Анна Зайкова

Николай Трясцин работал начальником одного из частных охранных предприятий. 12 мая он заступил на дежурство на одном из туристических объектов горнолыжного курорта. На следующий день мужчина пропал.

Приметы:

  • на вид 55 лет,
  • рост 165−175,
  • среднего телосложения,
  • волосы короткие, темные,
  • глаза зеленые.

Был одет:

  • костюм камуфлированный (серо-голубого цвета),
  • ботинки черного цвета.

Следственные органы СК по краю обращаются к гражданам, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, обратиться по телефонам: 8 (385−2) 29−80−94 или 02.

Также следователи просят помощи в поисках 21-летнего Дмитрия Помыткина. По факту его исчезновения также возбудили уголовное дело. Он пропал в октябре 2018 года.

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