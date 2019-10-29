В Белокурихе ураганный ветер вырвал огромные ели

Ели росли около грязелечебницы. Деревья упали, несмотря на мощные корни. К счастью, никто не пострадал.
В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за ветра. В Барнауле непогода стала причиной отключения электроэнергии на нескольких улицах Центрального и Индустриального районов. Электроснабжение потребителей уже восстановили.
Также в Барнауле ветер поломал ветки деревьев и части слабо закрепленных конструкций по нескольким улицам. Большую часть поврежденных деревьев и конструкций убрали, оставшиеся последствия планируется устранить в течение дня, уверяют в администрации.