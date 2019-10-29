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Происшествия

В Белокурихе ураганный ветер вырвал огромные ели

Штормовой ветер добрался до алтайской Белокурихи. Читатели поделились с altapress.ru последствиями урагана. Ветер с корне вырвал несколько больших елей.

Ель.
Ель.
CC0

Ели росли около грязелечебницы. Деревья упали, несмотря на мощные корни. К счастью, никто не пострадал.

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за ветра. В Барнауле непогода стала причиной отключения электроэнергии на нескольких улицах Центрального и Индустриального районов. Электроснабжение потребителей уже восстановили.

Также в Барнауле ветер поломал ветки деревьев и части слабо закрепленных конструкций по нескольким улицам. Большую часть поврежденных деревьев и конструкций убрали, оставшиеся последствия планируется устранить в течение дня, уверяют в администрации.

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