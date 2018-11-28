Конвейер смерти: в Белоруссии казнили 31-летнего «черного риелтора»

В Белоруссии казнили 31-летнего Семена Бережного, осужденного в июле 2017 года по делу о «черных риелторах» из Могилева, сообщает правозащитный центр «Весна».

Когда именно смертный приговор был приведен в исполнение, неизвестно.

Помимо Бережного, по этому делу осужден 36-летний Игорь Гершанков. По словам матери мужчины, писем от него не было уже месяц.

По последним данным, мать Игоря Гершанкова 28 ноября посетила СИЗО на Володарского в Минске, чтобы узнать о судьбе сына. Она хотела попасть на прием к начальнику СИЗО. Но один из заместителей ей сообщил, что «Игорь Гершанков выбыл с СИЗО вещами». Осужденных по одному уголовному делу в Белорусии стараются казнить в один день.

В этом году комитет ООН по правам человека просил власти Белоруссии приостановить исполнение приговора до рассмотрения обращения Бережного. В июне правозащитники сообщали, что исполнение приговоров Бережному и Гершанкову приостановлено решением Верховного суда.

Банда «черных риелторов»

Группа «черных риелторов» действовала в Могилеве в 2009—2015 годах. Злоумышленники подыскивали одиноких людей с недвижимостью, уговаривали их продать или разменять жилье, а затем убивали.

Жертвами преступников стали шесть человек, пишет «Росбалт».

«Особо циничным выглядит то, что непосредственно перед заключением сделки обвиняемые определяли место будущего захоронения жертвы на одном из сельских кладбищ Могилевского района и области, подыскивали копателей могил, приобретали похоронную атрибутику», — говорилось в пресс-релизе суда.

Злоумышленники вводили потерпевших в состояние глубоко сна, подмешивая в спиртные напитки клофелин. Затем жертв душили, надевали на голову полиэтиленовый пакет, обматывали скотчем и отвозили для захоронения в заранее выкопанных могилах. Некоторых потерпевших закапывали заживо.

Бережной на одном из допросов затруднился ответить следователю, закопал ли он мертвым одного из потерпевших. «Этого я не знаю. По-моему, живым. Он еще спал», — произнес обвиняемый.

В целях конспирации преступники представлялись вымышленными именами, использовали парики, очки, сим-карты, оформленные на потерпевших или подставных лиц, передвигались на автомобилях с частично закрытыми номерами или вовсе без номеров. После убийств злоумышленники уничтожали личные документы жертв — паспорта, военные билеты и прочее, пишет newsru.com.

Преступная группа в целом заработала на махинациях с чужим жильем 94 тысячи долларов.

В марте 2015 года подозреваемые были задержаны милиционерами.

Приговоры

Участникам преступной группировки были вынесены следующие приговоры:

Игорю Гершанкову — высшая мера наказания — расстрел;

Семену Бережнову — высшая мера наказания — расстрел;

Татьяне Гершанковой — 24 года тюрьмы с конфискацией имущества;

Борису Колесникову — 22 года и 1 месяц колонии строгого режима.

Белорусские милиционеры назвали это дело «конвейером смерти». Кадры из зала суда во время вынесения приговора:

Смертная казнь

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая, в соответствии с Конституцией, применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.

Приговор суда приводится в исполнение через расстрел, пишет «Интерфакс».

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью.

Тела расстрелянных не выдаются для захоронения, а место их погребения не сообщается.

В 2016 году в Белоруссии были приведены в исполнение четыре смертных приговора. В 2017 году белорусские суды вынесли пять смертных приговоров. По информации правозащитников, были приведены в исполнение два.

Мораторий в России

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев призвал отменить мораторий на смертную казнь в России.

«Смертную казнь давно пора возвращать», — сказал Соловьев во время обсуждения стрельбы в керченском политехническом колледже. По его словам, введению такого наказания должны предшествовать «принципиальные изменения судебной системы».

Соловьев отметил, что для отмены моратория на смертную казнь России необходимо выйти из Совета Европы и прекратить «все эти игры».